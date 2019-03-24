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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У США створили робощеня для допомоги самотнім літнім людям, - ВІДЕО

Не всі літні люди здатні самостійно доглядати та утримувати справжню домашню тварину
Компанія Tombot створила роботизоване щеня, яке може виляти хвостом та рухати головою, коли його гладять. Воно має допомагати самотнім літнім людям.
У США створили робощеня для допомоги самотнім літнім людям, - ВІДЕО Фото: Kickstarter

Компанія опублікувала свій проект на платформі Kickstarter для залучення 20 тисяч доларів. На момент публікації новини Tombot зібрала вже понад 42,5 тисячі доларів, повідомляє "Громадське".

У повідомленні йдеться, що не всі літні люди здатні самостійно доглядати та утримувати справжню домашню тварину. Саме їм має емоційно допомагати робощеня.

Інтерактивні іграшки з цією метою вже створювали раніше, але розробники Tombot сфокусувалися на реалістичності роботизованої тварини.

Tombot обладнаний спеціальними датчиками, які визначають, коли і де саме гладять робощеня. У відповідь на це воно починає виляти хвостом та рухати головою. Також робощеня здатне гавкати, відповідаючи на голосові команди.

Вартість роботизованого собаки складає 299 доларів. Перші покупці отримають Tombot у травні 2020 року.

Нагадаємо, що гонконгівська компанія Hanson Robotics, яка створила відомого у всьому світі робота Софію, розробила міні-версію Софії.

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24 03 2019 18:25
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