У США створили робощеня для допомоги самотнім літнім людям, - ВІДЕО
Компанія опублікувала свій проект на платформі Kickstarter для залучення 20 тисяч доларів. На момент публікації новини Tombot зібрала вже понад 42,5 тисячі доларів, повідомляє "Громадське".
У повідомленні йдеться, що не всі літні люди здатні самостійно доглядати та утримувати справжню домашню тварину. Саме їм має емоційно допомагати робощеня.
Інтерактивні іграшки з цією метою вже створювали раніше, але розробники Tombot сфокусувалися на реалістичності роботизованої тварини.
Tombot обладнаний спеціальними датчиками, які визначають, коли і де саме гладять робощеня. У відповідь на це воно починає виляти хвостом та рухати головою. Також робощеня здатне гавкати, відповідаючи на голосові команди.
Вартість роботизованого собаки складає 299 доларів. Перші покупці отримають Tombot у травні 2020 року.
Нагадаємо, що гонконгівська компанія Hanson Robotics, яка створила відомого у всьому світі робота Софію, розробила міні-версію Софії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- ФОТО NASA запустило зонд Parker Solar Probe, що вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані
- Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою УкраїниЄдина сільська громада на сході України, яку вночі видно із космосу
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку