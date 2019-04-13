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У США успішно випробували гігантський літак для запуску космічних ракет

Stratolaunch - двофюзеляжний літак з розмахом крил близько 117 метрів (більше футбольного поля). Довжина літака досягає 53 метрів, а висота - 15 метрів
Американський двофюзеляжний літак авіаційно-космічної системи повітряного старту, призначений для запуску на орбіту багаторазових ракет, в суботу, 13 квітня, здійснив свій перший успішний політ
У США успішно випробували гігантський літак для запуску космічних ракет Фото: facebook.com/Aeronews.ro

Найбільший у світі літак Stratolaunch вилетів з аеродрому в пустелі Мохаве в штаті Каліфорнія. Його випробувальний політ проходив на південь від Лос-Анджелеса, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Stratolaunch - двофюзеляжний літак з розмахом крил близько 117 метрів (більше футбольного поля). Довжина літака досягає 53 метрів, а висота - 15 метрів. Гігант оснащений шістьма двоконтурними турбореактивними двигунами Pratt & Whitney, а також 28 колесами. Центральна частина літака між фюзеляжами призначена для кріплення космічних ракет. Маса літака досягає 227 тонн, а максимальна злітна маса - близько 590 тонн.

У 2018 році в рамках випробувань вже були проведені пробіжки літака злітно-посадковою смугою на авіабазі Мохаве.

Розробники очікують, що їх літак зможе літати приблизно на тій же висоті, що і сучасні пасажирські авіалайнери. Однак Stratolaunch розроблявся не для перевезення пасажирів, а для запуску ракет у космос під час польоту. За словами інженерів, такий метод може істотно здешевити процес запусків, так як дозволить економити на ракетному паливі. Крім того, на відміну від "традиційного" методу запуску ракет в космос, Stratolaunch зможе виконувати це завдання і не залежати від погодних умов. 

Нагадаємо, що європейський авіаконцерн Airbus повідомив про припинення поставок і виробництва найбільшого пасажирського літака A380 через скорочення замовлень.
 
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13 04 2019 22:28
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