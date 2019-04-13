У США успішно випробували гігантський літак для запуску космічних ракет
Найбільший у світі літак Stratolaunch вилетів з аеродрому в пустелі Мохаве в штаті Каліфорнія. Його випробувальний політ проходив на південь від Лос-Анджелеса, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Stratolaunch - двофюзеляжний літак з розмахом крил близько 117 метрів (більше футбольного поля). Довжина літака досягає 53 метрів, а висота - 15 метрів. Гігант оснащений шістьма двоконтурними турбореактивними двигунами Pratt & Whitney, а також 28 колесами. Центральна частина літака між фюзеляжами призначена для кріплення космічних ракет. Маса літака досягає 227 тонн, а максимальна злітна маса - близько 590 тонн.
У 2018 році в рамках випробувань вже були проведені пробіжки літака злітно-посадковою смугою на авіабазі Мохаве.
Розробники очікують, що їх літак зможе літати приблизно на тій же висоті, що і сучасні пасажирські авіалайнери. Однак Stratolaunch розроблявся не для перевезення пасажирів, а для запуску ракет у космос під час польоту. За словами інженерів, такий метод може істотно здешевити процес запусків, так як дозволить економити на ракетному паливі. Крім того, на відміну від "традиційного" методу запуску ракет в космос, Stratolaunch зможе виконувати це завдання і не залежати від погодних умов.
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