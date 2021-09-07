У США ув'язнили відомого юриста, який вимагав від Nike мільйони доларів

Федеральний суддя оголосив вирок відомому адвокату Майклу Авенатті щодо ув’язнення на 30 місяців через його спроби вимагання мільйонів доларів у компанії Nike

Відомий американський юрист Майкл Авенатті отримав вирок до 30 місяців ув’язнення через спроби шантажувати та отримати "відкупні" від компанії-виробника спортивного одягу та обладнання Nike.

Про це повідомив у четвер американський телеканал CNN.

"Федеральний суддя оголосив вирок відомому адвокату Майклу Авенатті щодо ув’язнення на 30 місяців через його спроби вимагання мільйонів доларів у компанії Nike", - зазначається в повідомленні.

Справа проти популярного у США юриста розпочалася кілька років тому. У березні 2019-го Авенатті був заарештований федеральними агентами. Тоді він представляв інтереси тренера з баскетболу в Лос-Анджелесі, який нібито мав інформацію, що представники компанії Nike робили незаконні виплати учням середньої школи, які виступали в спортивній команді.

Прокурори заявили, що Авенатті погрожував компанії Nike зіпсувати репутацію та знецінити її акції, якщо вона не погодиться виплатити йому та його клієнту мільйони доларів США. Юриста арештували на підставі запису його розмови, коли він сварився та вимагав у представників Nike сплатити йому відкупні. Він вимагав для себе $1,5 мільйони, а для свого клієнта – від 15 до 20 мільйонів доларів.

Нагадаємо: Майкл Авенатті набув широкої популярності в Сполучених Штатах після того, як представляв інтереси порноакторки Стормі Деніелс у справі проти Дональда Трампа.