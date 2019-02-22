Акції Nike обвалилися через кросівку, яка підвела зірку баскетболу
Інцидент стався 20 лютого. Спортсмен упав і травмував праву ногу, кросівка моделі PG 2.5 на його лівій нозі порвалася, повідомляє Reuters.
Тренер баскетболіста, який грає за команду Duke Blue Devils, повідомив, що той отримав розтягнення зв'язок.
"Ми дуже стурбовані і хочемо побажати Сіону якнайшвидшого одужання ... Це одиничний випадок, але ми вивчаємо проблему", - сказано в заяві Nike після інциденту.
Відзначається, що в результаті компанія подешевшала приблизно на 1,46 млрд доларів.
Нагадаємо, що американський виробник спортивного взуття та одягу Nike Innovate CV подав до Господарського суду Одеської області позов проти українську компанію "Торгосфера", яка продавала китайське взуття з логотипом бренду.
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