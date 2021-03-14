У США від COVID-19 повністю вакцинували майже 37 млн осіб
У Сполучених Штатах з початку кампанії вакцинації населення від коронавірусу станом на 06:00 суботи за американським східним часом вже введено 105 млн 703 тис. 501 доза вакцини, повідомляє "Інтерфакс-Україна" посилаючись на повідомлення Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC).
Також, 36 млн 929 тис. 777 людей повністю вакциновані, повідомляють центри.
Вони зазначили, що враховано застосування вакцин Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson & Johnson.
Дотепер за весь період кампанії в країні вже розподілено 135 млн 846 тис. 665 доз препаратів.
З початку пандемії коронавірусу в Сполучених Штатах виявлено 29,3 млн випадків зараження коронавірусом, від пов'язаних з інфекцією захворювань померли понад 530 тис. людей.
Нагадаємо, що ВООЗ рекомендує продовжити застосування вакцини AstraZeneca
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