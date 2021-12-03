ВООЗ рекомендує продовжити застосування вакцини AstraZeneca

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендують продовжити застосування COVID-вакцини Oxford/AstraZeneca, поки йде розслідування причин виникнення тромбозу у деяких вакцинованих.

Про це заявила представниця ВООЗ Маргарет Харріс на брифінгу у п’ятницю, передає "Укрінформ" із посиланням на Reuters.

За її словами, Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин розглядає вакцину від AstraZeneca після того, як деякі країни призупинили її застосування. Однак, за словами Харріс, наразі немає причин не використовувати її, оскільки користь вакцини від коронавірусу AstraZeneca перевищує негативні дані про неї.

"Дуже важливо розуміти, що так, ми повинні продовжувати використовувати вакцину AstraZeneca...", - сказала Маргарет Харріс.

Нагадаємо, що Данія, Норвегія та Італія призупиняють щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneсa