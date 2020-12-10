Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У США винайшли сенсор, який можна друкувати на шкірі

Можна буде вимірювати температуру тіла та рівень кисню в крові
Вчені з Університету штату Пенсильванії винайшли сенсор, який можна друкувати на людській шкірі.
У США винайшли сенсор, який можна друкувати на шкірі сенсор на руці

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

На думку американських дослідників, завдяки сенсору можна буде, зокрема, вимірювати температуру тіла та рівень кисню в крові людини. Після процедури з вимірювання сам сенсор можна просто змити гарячою водою.

"Видалення (сенсора – ред.) не пошкоджує шкіру. Це особливо важливо для людей з чутливою шкірою, таких як літні люди та діти", - сказала науковець Хуанію Ченг.

Зазначається, що для самого друку сенсора на шкірі дослідники знайшли суміш із полівінілового спирту та карбонату кальцію, які відповідно знаходяться у масках для очищення обличчя та шкаралупі курячих яєць.

Після нанесення цієї суміші на руку на частині людського тіла друкується при кімнатній температурі дуже тонкий металевий візерунок. Сенсор потім підсушують повітродувним пристроєм.

Таким чином людина не відчуває болю.

Команда вчених сподівається покращити свій друкований сенсор настільки, аби він у майбутньому також зміг моніторити симптоми коронавірусу (COVID-19) у людей.

Нагадуємо, що раніше в США створили прозору деревину, яка згинається та нагадує пластик

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2020 16:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.