У США винайшли сенсор, який можна друкувати на шкірі

Можна буде вимірювати температуру тіла та рівень кисню в крові

Вчені з Університету штату Пенсильванії винайшли сенсор, який можна друкувати на людській шкірі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

На думку американських дослідників, завдяки сенсору можна буде, зокрема, вимірювати температуру тіла та рівень кисню в крові людини. Після процедури з вимірювання сам сенсор можна просто змити гарячою водою.

"Видалення (сенсора – ред.) не пошкоджує шкіру. Це особливо важливо для людей з чутливою шкірою, таких як літні люди та діти", - сказала науковець Хуанію Ченг.

Зазначається, що для самого друку сенсора на шкірі дослідники знайшли суміш із полівінілового спирту та карбонату кальцію, які відповідно знаходяться у масках для очищення обличчя та шкаралупі курячих яєць.

Після нанесення цієї суміші на руку на частині людського тіла друкується при кімнатній температурі дуже тонкий металевий візерунок. Сенсор потім підсушують повітродувним пристроєм.

Таким чином людина не відчуває болю.

Команда вчених сподівається покращити свій друкований сенсор настільки, аби він у майбутньому також зміг моніторити симптоми коронавірусу (COVID-19) у людей.

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