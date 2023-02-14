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ТЕХНОЛОГІЇ

У США винайшли винищувач зі штучним інтелектом

14 лютого 2023, 20:58
У США винайшли винищувач зі штучним інтелектом
VISTA X-62 підвищує автономність і змінює обличчя повітряної енергетики

На військовій авіабазі Едвардс у Каліфорнії пройшли випробування винищувача VISTA X-62A, який може літати без допомоги пілота. Він протримався у повітрі 17 годин.

Про це повідомляє Lockheed Martin.

Як зазначає американська компанія, її літак був побудований на основі винищувача F-16 та оснащений системою VISTA, яка використовує спеціальне програмне забезпечення. Воно дозволяє їй імітувати льотно-технічні характеристики інших літаків.

Також у винищувач була інтегрована система автономного управління моделювання (SACS), що дозволяє йому протриматися у повітрі без допомоги пілота 17 годин.

У Lockheed Martin зазначили, що готуються разом із Повітряними силами США до нових випробувань винищувачів зі штучним інтелектом. Польоти триватимуть у 2023 році.

Раніше повідомлялось, що американські інвестори вклали мільярди у розробку штучного інтелекту в Китаї.

СШАштучний інтелектвинищувач

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