У США визнали безпечною COVID-вакцину від Moderna
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
За словами працівників регулятора, результати клінічних випробувань та дані про безпеку вакцини "відповідають рекомендаціям щодо надання дозволу на використання вакцини для припинення коронавірусу".
Акції компанії зросли на 1,5% після оголошення новини.
Спеціальний комітет FDA ще має рекомендувати використання вакцини, яка була розроблена американською компанію Moderna, а сам регулятор схвалити її. Це формальне рішення очікують найближчими днями.
Зазначається, що минулого тижня комітет рекомендував використання вакцини, яка була розроблена компаніями Pfizer та BioNTech, а на наступний день її схвалив і FDA.
Учора президент США Дональд Трамп заявив, що перше в Сполучених Штатах щеплення від коронавірусу COVID-19 вже зроблено.
Нагадаємо, що Іран починає випробовувати на людях власну COVID-вакцину
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