У США вже в шістьох штатах заборонили дитячі шлюби

В решті 44 ще можна не чекати повноліття для одруження

Нью-Йорк став шостим штатом країни (з 50), який заборонив шлюби за участі неповнолітніх. Відтепер одружуватися там можуть тільки громадяни, які досягли 18-річного віку.

Про це повідомив губернатор штату Ендрю Куомо, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Washington Post.

Видання вказує, що 22 липня губернатор підписав закон про підвищення віку згоди на вступ у шлюб у штаті до 18 років. За його словами, закон "додатково захистить вразливих дітей від експлуатації", а ще дітям "потрібно дати можливість жити своїм дитинством".

Як пише NBC New York, у 2017 році Куомо підписав закон, мета якого - "покласти край дитячим шлюбам у Нью-Йорку". Тоді вік згоди на шлюб підвищили з 14 до 18 років.

Водночас закон дозволив 17-річним молодим людям мати право вступати в шлюб за згодою батьків і суду. Експерти критикували це як лазівку, що дозволяє батькам примушувати неповнолітніх до вступу в шлюб.

Вік для шлюбу в США

Більшість штатів дозволяють 16-річним та 17-річним дітям одружуватися, деякі дозволяють 14-річним, а приблизно десять взагалі не мають мінімального віку для шлюбу.

І хоча зараз все більше держав намагаються припинити дитячі шлюби, мізерні дані про масштаби проблеми викликають скептицизм до реформ у Сполучених Штатах, пише NBC New York.

Видання посилається на дослідження, проведене організацією Unchained At Last у квітні 2021 року, згідно з яким приблизно 300 тисяч неповнолітніх були законно одружені в США з 2000 по 2018 рік.

Деякі з них були у віці до 10 років, майже всім було 16 або 17 років. Більшість - молоді дівчата, одруженими з дорослими чоловіками, в середньому на чотири роки старшими.

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