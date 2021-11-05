Любов перемагає все: у понад 100 католицьких церков Німеччини публічно благословили одностатеві пари

У заяві ініціативи йшлося про те, що благословення мають бути публічними, оскільки "багато років тривала практика таємного благословення"

У понад сотні католицьких церков Німеччини 10 травня священники публічно благословляли одностатеві пари - це реакція на рішення Ватикану не благословляти гей-шлюби.

Про це повідомляють німецькі видання Der Spiegel та DW, повідомляє "Громадське".

Кількадесят католицьких священників у Німеччині підписали відкритого листа, в якому засудили рішення Ватикану не благословляти гомосексуальні шлюби. Вони також підтримали провести масові й публічні благословення у межах ініціативи "Любов перемагає". Церемонії благословення відбувалися, зокрема, у Берліні, Мюнхені та Кельні.

У заяві ініціативи йшлося про те, що благословення мають бути публічними, оскільки "багато років тривала практика таємного благословення".

Фото: Twitter Der Spiegel

56-річний Андреас і 59-річний Томас взяли участь у церемонії благословення у Кельні. Вони розповіли журналістам, чому такий крок священників є для них важливим.

"Наші стосунки мають боже благословення. Нам важливо бути не лише юридично пов'язаними", - пояснив Томас.

Як пишуть видання, більшість церков, де благословляли одностатеві пари, вивішували на вівтар або на фасад будівлі веселковий прапор ЛГБТ.

Фото: Twitter Liedeke Morssinkhof

21-річний Генрі, який брав у благословенні у Мюнхені, розповів після церемонії, що його вигнали з католицької семінарії через фото з учасником телевізійного шоу гей-знайомств.

"З одного боку, мене виганяють із семінарії. Водночас в іншій церкві мене приймають з розпростертими обіймами", - поділився враженнями хлопець.

Фото: Twitter Bert Walther

Німецька єпископська конференція не підтримала рішення окремих церков провести публічні благословення одностатевих пар. Там вважають такі дії "не корисним знаком", оскільки всередині церкви досі тривають дебати щодо ставлення до гомосексуальних пар.

Нагадаємо, що Ватикан заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби