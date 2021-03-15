Ватикан заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби

Церква не уповноважена благословляти одностатеві шлюби, оскільки, такі благословення не можуть "вважатися законними"

Католицька церква не може благословляти одностатеві шлюбні союзи, оскільки вони є гріхом, зазначили у Ватикані.

Як передає "Укрінформ", про це інформує Vatican News.

Зазначається, що згідно з позицією Конгрегації доктрини віри, церква не уповноважена благословляти одностатеві шлюби, оскільки, такі благословення не можуть "вважатися законними".

Тому священники католицької церкви не мають права благословляти гомосексуальні пари, які просять про певний тип релігійного визнання їх шлюбу. Папа Франциск був проінформований та дав свою згоду на цю позицію церкви.

Доктрина віри не виключає "благословення, окремим людям з гомосексуальними нахилами, які виявляють волю жити у вірності з Божими настановами", але оголошує неприпустимою "будь-яку форму благословення що має на меті визнання їх шлюбів (одностатевих пар - ред.) як такі".

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