У Німеччині церква вибачилася за «полювання на відьом» через 400 років. Вона причетна до близько 400 смер

У німецькому місці Айхштат католицька церква вибачилася за тортури над «відьмами». У XV-XVIII століттях тут вбили близько 400 людей.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на The Times.

Місцева католицька церква не згадувала про ті події близько 400 років. І лише зараз міський єпископ Грегор Марія Ханке пообіцяв встановити меморіальну дошку в соборі. Він описав полювання на "відьом" як "рану в історії нашої церкви, що кровоточить".

У XVII столітті Айхштат був цитаделлю "полювання на відьом". Лише за 25 років єпископства Йоганнеса Крістофа фон Вестерштеттена там засудили 176 жінок. Загалом жертвами полювання на відьом у Айхштаті стали близько 400 людей.

За словами художника Вольфрама Кастнера, який вивчає минуле цього міста, це добре, що церква вибачилась, "але, звичайно, цього недостатньо".

Кастнер раніше навіть зачитував імена жертв біля міського собору. Однією із них була Урсула Боншаб. У 1627 році її заарештували та катували протягом 20 років. Зрештою її змусили зізнатися, що вона викопувала трупи мертвих дітей, отруювала інших людей та займалася блудом із дияволом.

Що таке "полювання на відьом"?

Це масове переслідування, знущання та вбивство людей, яких звинувачували у чаклунстві. У деяких країнах (наприклад, у Німеччині) у чаклунстві звинувачували здебільшого жінок. Однак були країни, де переслідували і чоловіків.

У період "полювання на відьом" у Німеччині вбили близько 25 тисяч людей. Загалом у Європі жертвами таких дій стали від 60 до 80 тисяч людей. Здебільшого це були жінки, однак інколи страждали і чоловіки та діти. Засуджених спалювали на вогні, при цьому часто під час цього люди були ще живі.

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