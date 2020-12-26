У США зафіксували першу алергійну реакцію на вакцину Moderna

Раніше надходили повідомлення про алергійну реакцію на вакцину виробництва компанії Pfizer

Вакцина від коронавірусу виробництва компанії Moderna спричинила серйозну алергійну реакцію у чоловіка в США.

Ймовірно, це перший випадок такої реакції на цю вакцину. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ABC News,

Щеплення отримав лікар Бостонського медцентру Хоссейн Садразаде. Після вакцинації він перебував під наглядом, незабаром у нього почалася алергійна реакція. Йому дозволили самому зробити ін'єкцію епінефрину. У медцентрі зазначили, що наразі чоловік почувається добре.

ABC News нагадує, що раніше надходили повідомлення про алергійну реакцію на вакцину виробництва компанії Pfizer.

Сам Садразаде повідомив журналістам, що спеціально вирішив зробити щеплення вакциною Moderna, а не Pfizer, тому що страждає від алергії, зокрема, на молюсків. Медик розповів, що буквально через хвилину після уколу відчув прискорене серцебиття, у нього онімів язик, а тиск різко знизився.

Він розповів, що ці відчуття були схожі з минулими нападами алергії. Однак, за словами медика, востаннє такий сильний напад був в 11 років, коли з'ясувалося, що він алергік.

У грудні в США почали застосовувати перші дві вакцини від коронавірусу. Першою дозвіл від влади отримала вакцина від компаній Pfizer і BioNTech, другою - вакцина від Moderna. Обидва препарати для вироблення стійкого імунітету необхідно вводити двічі.

Нагадаємо, що в США від коронавірусу вакцинували вже понад 1 млн осіб