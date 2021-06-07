У США загинув 24-річний воротар збірної Латвії з хокею
Про це повідомляє видання The Detroit Free Press, зазначає "Громадське".
Трагедія сталася в приватному будинку в місті Нові штату Мічиґан, куди Ківленіекс поїхав для зустрічі з тренером "Коламбус Блю Джекетс" Менні Леґасі й святкування Дня незалежності.
Коли на вечірці почали запускати феєрверки, хокеїст разом із кількома іншими людьми сидів у джакузі. Феєрверки виявилися несправними - їхні заряди полетіли в бік людей. Лікарі приїхали на виклик після 22:00, але в лікарні підтвердили смерть Ківленіекса.
Спершу причиною смерті хокеїста вважали травму голови - припускалося, що він послизнувся і вдарився об бетон, коли разом із іншими тікав від феєрверків. Але судово-медична експертиза встановила, що Ківленіекс помер від потрапляння феєрверку в район грудної клітки.
Лейтенант поліції Нові Джейсон Маєр у коментарі The Detroit Free Press зазначив, що правоохоронці розслідують подію як нещасний випадок, а не вбивство, але продовжують збирати докази й опитувати свідків. Він відмовився уточнювати, скільки людей було на святкуванні.
Федерація хокею Латвії та команда "Коламбус Блю Джекетс" висловили свої співчуття з приводу смерті Ківленікса.
Матісс Ківленіекс народився в столиці Латвії Ризі. У 2017 році як вільний агент приєднався до "Коламбус Блю Джекетс", після чого також виступав за команду "Клівленд Монстерс" Американської хокейної ліги.
На чемпіонаті світу з хокею у 2021 році Ківленіекс виступав на чотирьох матчах за збірну Латвії, яка посіла там одинадцяте місце. Він, серед іншого, грав у матчі, на якому латвійці вперше за свою історію перемогли збірну Канади з рахунком 2:0.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Збірна України прибула до Рима на матч Євро-2020 проти Англії
- ВІДЕО Збірна України з футболу перемогла Швецію і вперше вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи
- ВІДЕО "Мілуокі" переміг "Атланту" і зрівняв рахунок в півфіналі плей-офф НБА
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все