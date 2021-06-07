У США загинув 24-річний воротар збірної Латвії з хокею

Під час святкування в нього потрапив несправний феєрверк

Під час святкування Дня незалежності США загинув 24-річний воротар національної збірної Латвії з хокею й клубу "Коламбус Блю Джекетс" Матісс Ківленіекс. Причиною смерті стало потрапляння несправного феєрверка в район грудної клітки.

Матісс Ківленіекс під час виступу за команду "Клівленд Монстерс" Американської хокейної ліги Фото: Клівленд Монстерс / Twitter

Про це повідомляє видання The Detroit Free Press, зазначає "Громадське".

Трагедія сталася в приватному будинку в місті Нові штату Мічиґан, куди Ківленіекс поїхав для зустрічі з тренером "Коламбус Блю Джекетс" Менні Леґасі й святкування Дня незалежності.

Коли на вечірці почали запускати феєрверки, хокеїст разом із кількома іншими людьми сидів у джакузі. Феєрверки виявилися несправними - їхні заряди полетіли в бік людей. Лікарі приїхали на виклик після 22:00, але в лікарні підтвердили смерть Ківленіекса.

Спершу причиною смерті хокеїста вважали травму голови - припускалося, що він послизнувся і вдарився об бетон, коли разом із іншими тікав від феєрверків. Але судово-медична експертиза встановила, що Ківленіекс помер від потрапляння феєрверку в район грудної клітки.

Лейтенант поліції Нові Джейсон Маєр у коментарі The Detroit Free Press зазначив, що правоохоронці розслідують подію як нещасний випадок, а не вбивство, але продовжують збирати докази й опитувати свідків. Він відмовився уточнювати, скільки людей було на святкуванні.

Федерація хокею Латвії та команда "Коламбус Блю Джекетс" висловили свої співчуття з приводу смерті Ківленікса.

Матісс Ківленіекс народився в столиці Латвії Ризі. У 2017 році як вільний агент приєднався до "Коламбус Блю Джекетс", після чого також виступав за команду "Клівленд Монстерс" Американської хокейної ліги.

На чемпіонаті світу з хокею у 2021 році Ківленіекс виступав на чотирьох матчах за збірну Латвії, яка посіла там одинадцяте місце. Він, серед іншого, грав у матчі, на якому латвійці вперше за свою історію перемогли збірну Канади з рахунком 2:0.