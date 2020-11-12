ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія United Launch Alliance (ULA) успішно запустила ракету-носій Delta IV Heavy із супутником у рамках місії NROL-44 Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США запустили супутник військово-космічної розвідки
Фото: epa
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.
Запуск ракети із супутником Національного управління військово-космічної розвідки США відбувся на космодромі у штаті Флорида у п’ятницю, о 3:09 за київським часом.
Перший запуск Delta IV Heavy був запланований ще 26 серпня. Проте за останні декілька місяців запуск ракети-носія відкладався через ряд причин, серед яких були й технічні проблеми з самою ракетою.
Компанія ULA планує до 2023 року запустити на орбіту ще шість ракет.
Фото: ULA
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11 12 2020 11:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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