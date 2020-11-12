У США запустили супутник військово-космічної розвідки

Компанія United Launch Alliance (ULA) успішно запустила ракету-носій Delta IV Heavy із супутником у рамках місії NROL-44 Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Запуск ракети із супутником Національного управління військово-космічної розвідки США відбувся на космодромі у штаті Флорида у п’ятницю, о 3:09 за київським часом.

Перший запуск Delta IV Heavy був запланований ще 26 серпня. Проте за останні декілька місяців запуск ракети-носія відкладався через ряд причин, серед яких були й технічні проблеми з самою ракетою.

Компанія ULA планує до 2023 року запустити на орбіту ще шість ракет.