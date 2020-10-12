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Ізраїль планує ще одну місію на Місяць - торік корабель розбився при посадці

Проєкт вартістю 100 мільйонів доларів, що фінансується здебільшого за рахунок донорів та реалізується космічним агентством Ізраїлю, спрямований на наукові дослідження
Президент Ізраїлю Реувен Рівлін оприлюднив плани країни відправити на Місяць космічний корабель «Берешіт 2» (Beresheet 2) до 2024 року.
Ізраїль планує ще одну місію на Місяць - торік корабель розбився при посадці Кривавий Місяць. Фото: Reuters

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Проєкт вартістю 100 мільйонів доларів, що фінансується здебільшого за рахунок донорів та реалізується космічним агентством Ізраїлю, спрямований на наукові дослідження.

Попередній запуск ізраїльського місячного космічного апарату «Берешіт» відбувся 22 лютого 2019 року ракетою Falcon 9 американської компанії SpaceX з космодрому SLC-40, мис Канаверал. Він мав приземлитися в районі Моря Ясності в північній півкулі, неподалік від місця примісячення зонда «Луна-21» і корабля «Аполлон-17», де знаходиться одна з місячних магнітних аномалій.

Однак 11 квітня 2019 року «Берешіт» в результаті проблем при посадці розбився об поверхню Місяця. Остання фотографія була передана зондом «Берешіт» з висоти 7,5 км від поверхні Місяця вже після збою головного двигуна, що стався на висоті близько 22 км від поверхні Місяця.

Нагадаємо, що Китайський космічний апарат завершив збір місячного ґрунту

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10 12 2020 11:16
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