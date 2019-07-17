ПОЛІТИКА НОВИНИУ Сполучених Штатах Америки затримали колишнього президента Перу Алехандро Толедо через запит на екстрадицію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США затримали експрезидента Перу, якого звинувачують у багатомільйонних хабарах
Толедо звинувачують в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht на суму 20 мільйонів доларів
Фото з вільних джерел
Так, згідно з інформацією, Толедо звинувачують в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht на суму 20 мільйонів доларів, повідомляє ВВС.
Своєю чергою, експрезидент звинувачення відкидає і заявляє про політичні мотиви його переслідування.
У США Толедо викладав у Стенфордському університеті.
Нагадаємо, що у Службі безпеки України заявили, що один з віце-прем’єр-міністрів організував розкрадання коштів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області.
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