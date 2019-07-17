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У США затримали експрезидента Перу, якого звинувачують у багатомільйонних хабарах

Толедо звинувачують в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht на суму 20 мільйонів доларів
У Сполучених Штатах Америки затримали колишнього президента Перу Алехандро Толедо через запит на екстрадицію.
У США затримали експрезидента Перу, якого звинувачують у багатомільйонних хабарах Фото з вільних джерел

Так, згідно з інформацією, Толедо звинувачують в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht на суму 20 мільйонів доларів, повідомляє ВВС.

Своєю чергою, експрезидент звинувачення відкидає і заявляє про політичні мотиви його переслідування.

У США Толедо викладав у Стенфордському університеті.

Нагадаємо, що у Службі безпеки України заявили, що один з віце-прем’єр-міністрів організував розкрадання коштів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області.

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17 07 2019 15:33
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