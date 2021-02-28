У США затвердили вакцину Johnson&Johnson для екстреного використання
Управління продовольства і медикаментів (Food and Drug Administration) ухвалило рішення увечері 27 лютого, зробивши вакцину третьою із затверджених в США - після BioNTech-Pfizer та Moderna, повідомляє "Європейська правда".
Поява ще одного препарату першим часом суттєво не змінить ситуацію з дефіцитом вакцин, але її постачання має бути простішим - для зберігання не потрібні потужні морозильники і для захисту достатньо однієї дози. Відтак цей препарат особливо зручний для поширення у сільських та важкодоступних населених пунктах, де у медзакладах не було умов для більш "вибагливих" вакцин.
У перші дні після затвердження медзаклади отримають лише кілька мільйонів доз вакцини. До кінця березня штати мають отримати ще 20 млн доз, а загалом до кінця першого півріччя 2021 року - 100 млн доз.
Клінічні випробування показали ефективність вакцини у 66% випадків для запобігання розвитку середніх та важких симптомів COVID-19, та 85% випадків - для запобігання тяжкому перебігу захворювання. Серед волонтерів, які отримали дозу справжньої вакцини, не було випадків госпіталізації або смерті внаслідок зараження коронавірусом - включно з волонтерами з Південної Африки.
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