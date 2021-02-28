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У США затвердили вакцину Johnson&Johnson для екстреного використання

У перші дні після затвердження медзаклади отримають лише кілька мільйонів доз вакцини
Регулятор США дозволив екстрене використання вакцини від коронавірусу від компанії Johnson & Johnson, для захисту якою достатньо однієї дози.
У США затвердили вакцину Johnson&Johnson для екстреного використання Фото: вакцина (freepik)

Управління продовольства і медикаментів (Food and Drug Administration) ухвалило рішення увечері 27 лютого, зробивши вакцину третьою із затверджених в США - після BioNTech-Pfizer та Moderna, повідомляє "Європейська правда".   

Поява ще одного препарату першим часом суттєво не змінить ситуацію з дефіцитом вакцин, але її постачання має бути простішим - для зберігання не потрібні потужні морозильники і для захисту достатньо однієї дози. Відтак цей препарат особливо зручний для поширення у сільських та важкодоступних населених пунктах, де у медзакладах не було умов для більш "вибагливих" вакцин.

У перші дні після затвердження медзаклади отримають лише кілька мільйонів доз вакцини. До кінця березня штати мають отримати ще 20 млн доз, а загалом до кінця першого півріччя 2021 року - 100 млн доз. 

Клінічні випробування показали ефективність вакцини у 66% випадків для запобігання розвитку середніх та важких симптомів COVID-19, та 85% випадків - для запобігання тяжкому перебігу захворювання. Серед волонтерів, які отримали дозу справжньої вакцини, не було випадків госпіталізації або смерті внаслідок зараження коронавірусом - включно з волонтерами з Південної Африки.

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28 02 2021 10:39
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