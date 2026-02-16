У США заявляють, що Україна отримує критично важливу зброю для самозахисту, але є нюанси

Йдеться про терміни постачання. Інколи українські ЗРК залишаються "порожніми" просто перед масштабними ударами.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що сьогодні Україна отримує — і продовжить отримувати аж до мирної угоди — все необхідне, чого потребує для самозахисту. Та він не згадав про те, що інколи ракети для систем ППО прибувають запізно, через що ЗРК залишаються "порожніми" перед російськими ударами.

Натомість під час інтерв'ю "Телеграфу" він нагадав про меседж президента Дональда Трампа про те, що "ця жахлива, виснажлива війна і вбивства мають припинитися".

"Європейці кажуть, що війна в Україні є для них екзистенційною — ми очікуємо, що вони доведуть це своїми ресурсами. Наразі все відбувається дуже добре, — коментує він реалізацію програми PURL, в рамках якої партнери купують американську зброю для нашої держави. — Україна отримує те, що їй критично необхідно для самозахисту".

Він також перерахував низку заходів, які "привернули увагу росіян":

затримання танкерів "тіньового флоту";

удари по російських НПЗ;

те, що Трампа назвав рф "паперовим тигром".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Україна продовжує тримати оборону попри масштабні руйнування енергетики та значні втрати російських військ.

За його словами, наразі в Україні немає жодної електростанції, яка б не зазнала пошкоджень від російських ударів, однак держава продовжує виробляти електроенергію. Водночас запаси ракет протиповітряної оборони швидко вичерпуються.