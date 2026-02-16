Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США заявляють, що Україна отримує критично важливу зброю для самозахисту, але є нюанси

16 лютого 2026, 21:51
У США заявляють, що Україна отримує критично важливу зброю для самозахисту, але є нюанси
Фото: РБК-Україна
Йдеться про терміни постачання. Інколи українські ЗРК залишаються "порожніми" просто перед масштабними ударами.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що сьогодні Україна отримує — і продовжить отримувати аж до мирної угоди — все необхідне, чого потребує для самозахисту. Та він не згадав про те, що інколи ракети для систем ППО прибувають запізно, через що ЗРК залишаються "порожніми" перед російськими ударами.

Натомість під час інтерв'ю "Телеграфу" він нагадав про меседж президента Дональда Трампа про те, що "ця жахлива, виснажлива війна і вбивства мають припинитися". 

"Європейці кажуть, що війна в Україні є для них екзистенційною — ми очікуємо, що вони доведуть це своїми ресурсами. Наразі все відбувається дуже добре, — коментує він реалізацію програми PURL, в рамках якої партнери купують американську зброю для нашої держави. — Україна отримує те, що їй критично необхідно для самозахисту". 

Він також перерахував низку заходів, які "привернули увагу росіян": 

  • затримання танкерів "тіньового флоту";
  • удари по російських НПЗ;
  • те, що Трампа назвав рф "паперовим тигром". 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Україна продовжує тримати оборону попри масштабні руйнування енергетики та значні втрати російських військ.

За його словами, наразі в Україні немає жодної електростанції, яка б не зазнала пошкоджень від російських ударів, однак держава продовжує виробляти електроенергію. Водночас запаси ракет протиповітряної оборони швидко вичерпуються.

СШАДональд ТрампППОВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Політика
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 07:58
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється