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ПОЛІТИКА

У США заявили про готовність застосувати ядерну зброю у разі агресії КНДР

31 січня 2023, 11:58
У США заявили про готовність застосувати ядерну зброю у разі агресії КНДР
Фото: ЕРА
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США готові відреагувати на агресію КНДР різним озброєнням, зокрема ядерною зброєю.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони США перебуває з візитом у Сеулі, де Вашингтон намагається запевнити свого ключового азіатського союзника в ядерних обов'язках на тлі зростаючих загроз з боку Північної Кореї.

"Сполучені Штати твердо дотримуються своїх розширених зобов'язань щодо стримування, які включають весь спектр оборонних можливостей, у тому числі загальні, ядерні та протиракетні засоби оборони", - заявив Ллойд на брифінгу після зустрічі з главою Міноборони Південної Кореї Лі Чжон Сопом.

Минулого року Північна Корея, яка має ядерну зброю, в рамках навчань запустила безпрецедентну кількість ракет, включаючи міжконтинентальні снаряди, здатні досягти материкової частини США.

Офіційні особи США та Південної Кореї також попередили, що Пхеньян може готуватися до першого з 2017 випробування ядерного пристрою.

На тлі таких дій від деяких політиків Південної Кореї пролунали заклики повернути тактичну ядерну зброю США чи південнокорейську ядерну програму. Однак офіційні особи Сеула відкинули таку можливість.

Раніше повідомлялось, що війна путіна в Україні штовхає колишні радянські країни до нових союзників.

СШАядерна зброяКНДР

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