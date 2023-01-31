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ПОЛІТИКА

Війна путіна в Україні штовхає колишні радянські країни до нових союзників – ЗМІ

31 січня 2023, 11:13
Війна путіна в Україні штовхає колишні радянські країни до нових союзників – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
путінська війна проти України підштовхує колишні радянські країни створювати нові союзи, щоб зменшити залежність від росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Офіційні представники колишніх радянських держав у Центральній Азії та на Кавказі стверджують, що війна в Україні спонукає їхню владу шукати способи, щоб позбутися залежності від кремля. Нерідко новими союзниками стають конкуруючі сторони, наприклад Туреччина, Європейський Союз та країни Близького Сходу.

Політологи зазначають, що росія протягом десятиліть була "гравцем з правом вето" та воротарем у північній Євразії, де нічого особливого не могло б статися, якби це не сподобалося Кремлю. Однак тепер ситуація змінюється, і москва з роздратуванням реагує на нові союзи в Азії.

Поки росія зайнята війною в Україні, Казахстан та Вірменія почали налагоджувати контакт зі сторонами, вплив яких у регіоні москва тривалий час намагалася обмежити. Наприклад, Туреччина, якій вдалося "заповнити порожнечу".

Видання зазначає, що одним з головних представників нових геополітичних процесів є Казахстан. росія продемонструвала своє невдоволення Астаною і неодноразово перекривала потоки трубопроводом Каспійського консорціуму, пояснюючи це технічними проблемами. Цим трубопроводом Казахстан постачає 80% своєї нафти.

Сусідній Узбекистан, який дуже залежить від торгівлі з росією, хотів "відкритися" ще до війни в Україні. У липні країна підписала угоду про партнерство з ЄС, а у грудні посилила контакти зі США.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху показав, що авторитет росії у регіоні стрімко падає. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян незадоволений тим, що рф не може забезпечити коридор до Нагірного Карабаху. 

Водночас Азербайджан скористався російським вторгненням і фактично заблокував головну трасу, яка сполучає Нагірний Карабах та Вірменію. На тлі цього Баку посилив співпрацю із Туреччиною.

Вірменія, своєю чергою, оголосила, що не прийматиме в себе навчання ОДКБ, а також домовилася з ЄС про цивільну місію для спостереження за кордоном. Азербайджан також збігається з Євросоюзом, підписавши у липні договір про збільшення постачання газу.

Нагадаємо, що в Інституті вивченні війни (ISW) вказують на те, що росія, імовірно, задіяла ще не всі резерви, вона посилює військо на Донбасі, готуючись до наступу.

війнаПутін

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