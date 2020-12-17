У США заявили, що Росія випробувала протисупутникову ракету

Це може призвести до засмічення космосу

Міністерство оборони США заявило, що Росія випробувала протисупутникову ракету прямого перехоплення (DA-ASAT).

У відомстві вважають, що такі дії Москви створюють загрозу для США та інших країн, повідомляє "Громадське" з посиланням на Пентагон.

Командувач Космічним командуванням США Джеймс Дікінсон наголосив, що Росія продовжує озброювати космічний простір попри те, що запевняє, що працює над збереженням миру в космосі.

"Росія зробила космос областю ведення бойових дій, випробувавши космічну та наземну зброю, призначену для націлювання та знищення супутників", - зазначив командувач.

За його словами, нові види російських протисупутникових ракет можуть базуватися як на землі, так і в космосі. У Пентагоні наголосили, що Росія продемонструвала два типи космічної зброї.

Перший - це система DA-ASAT, здатна знищувати супутники на низькій орбіті Землі. Цю систему Росія вже неодноразово тестувала. Другий тип космічної зброї - орбітальна протисупутникова система АСАТ. Її росіяни тестували у 2017 та 2020 роках.

У Міноборони вважають, що використання такої зброї призведе до того, що супутник розколеться на тисячі уламків. Це суттєво засмітить космос, а також може пошкодити вцілілі апарати.

Раніше Сполучені Штати вже звинувачували Росію у випробуванні в космосі зброї для знищення супутників. Тоді в заяві Космічного командування США наголосили, що мають докази того, що це саме випробування протисупутникової зброї, і це вже не перша така місія.

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