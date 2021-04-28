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У США знайшли спосіб швидкого знищення коронавірусу в повітрі

Якщо розчин нагріти до 72 градусів впродовж близько пів секунди, то титр вірусу (кількість вірусу в розчині) зменшиться в 100 тисяч разів, що достатньо для його нейтралізації та запобігання його подальшому поширенню
Вчені з Техаського університету A&M (США) знайшли спосіб, який дозволяє знищувати коронавірус за близько пів секунди.
У США знайшли спосіб швидкого знищення коронавірусу в повітрі Молекула коронавіруса
В ході експерименту вчені підігріли секцію трубки з нержавіючої сталі через яку проходить розчин із коронавірусом, повідомляє Phys.org.
 
Виявилося, що якщо розчин нагріти до 72 градусів впродовж близько пів секунди, то титр вірусу (кількість вірусу в розчині) зменшиться в 100 тисяч разів, що достатньо для його нейтралізації та запобігання його подальшому поширенню.
 
За даними дослідників, термічна обробка є ефективним та практичним рішенням для зупинки розповсюдження COVID-19 через повітря. Метод можна застосовувати у вже існуючих системах опалення, вентиляції та кондиціонування.
 
Зазначається, що застосування теплообробки для нейтралізації коронавірусу демонструвалися й раніше, проте в попередніх дослідженнях температура застосовувалася від однієї до 20 хвилин.
 
Вчені сподіваються, що їхній метод інактивації тепла може широко застосовуватися і мати справжній глобальний вплив.
 
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28 04 2021 17:55
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