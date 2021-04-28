НОВИНИВакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech та американським концерном Pfizer, дає захист від COVID-19 через кілька днів після введення другої дози.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Pfizer є ефективною проти 30 штамів коронавірусу – розробник
Максимальної ефективності препарат сягає на 7 день після другої дози, отже, на 28 день після першого щеплення
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
Про це заявив на брифінгу для іноземних журналістів у Берліні керівник BioNTech, один з "авторів" вакцини Угур Шахін, передає Укрінформ.
Перший ефект формується не раніше, ніж на 12 день після першої дози. Отже, перші 12 днів препарат фактично не діє, має "нульовий захист", і якщо людина підхопить інфекцію протягом цього періоду, вакцина їй аж ніяк не допоможе, сказав Шахін.
"Максимальної ефективності препарат сягає на 7 день після другої дози, отже, на 28 день після першого щеплення", - пояснив учений.
Шахін також поінформував, що після 8 місяців після щеплення рівень антитіл починає суттєво падати, та порадив робити третю дозу, "підсилювач" вакцини, через 9-12 місяців після першого щеплення. Загалом розробники рекомендують у майбутньому вакцинуватися кожні 18 місяців.
Препарат від Pfizer/BioNTech, який під час клінічних випробувань показав ефективність на рівні 95%, у реальному житті є навіть більш дієвим, його ефективність сягає 97%, як показує, приміром, досвід Ізраїлю, стверджує розробник вакцини.
Глава BioNTech підтвердив, що ця вакцина є ефективною проти близько 30 штамів коронавірусу, зокрема, "британської" та "бразильської" мутацій, і сподівається, що буде такою ж і проти "індійського" штаму.
Розробники вакцини, зазначив Шахін, дуже уважно слідкують за всіма повідомленнями про можливі побічні ефекти, адже найголовнішим у розробці лікарських засобів є принцип "не нашкодити".
Як повідомлялося, BioNTech (Biopharmaceutical New Technologies) - німецька біотехнологічна компанія, базується в Майнці, розробляє та виробляє активні імунотерапії на основі рибонуклеїнової кислоти (мРНК) для використання як індивідуальної імунотерапії раку, вакцин проти інфекційних захворювань та в якості протеїнозамінної терапії рідкісних захворювань, а також розроблену клітинну терапію, нові антитіла та імуномодулятори малих молекул як варіанти лікування раку.
У 2020 році BioNTech спільно з американською Pfizer розробили РНК-вакцину BNT162b2 для запобігання COVID-19. Вона стала першою дозволеною вакциною проти коронавірусу на території ЄС.
Нагадаємо, що Вакцина Pfizer зупиняє передачу коронавірусу майже на 90%.
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