У Стамбулі готуються вечірні переговори між Україною та росією

Переговори мають початися ввечері.

Переговори між українською та російською делегаціями, які мають відбутися у Стамбулі 23 липня, заплановані на вечір.

Про це «Укрінформу» повідомили в директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

"Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган", – повідомили в директораті.

У адміністрації Реджепа Ердогана також додали, що у програмі можливі зміни.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із росіянами у Стамбулі. Українську делегацію очолить секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров. Серед інших до делегації увійшли представники Міноборони, Генштабу ЗСУ, ГУР МОУ та СЗР.

Раніше Зеленський розповідав, що Україна має три пріоритетні теми для нового раунду переговорів. Мова йде про повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені росією, та підготовку зустрічі лідерів.