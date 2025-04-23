У Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 бали

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині майже 7 км у Мармуровому морі.

Сьогодні, 23 квітня, в столиці Туреччині Стамбулі стався сильний землетрус.

В епіцентрі сила підземних поштовхів сягнула магнітуди 6,2, повідомляє агенство Аnadolu.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині майже 7 кілометрів в Мармуровому морі, у районі Сіліврі за 44 кілометри від Стамбулу.

було зафіксовано кілька афтершоків магнітудою від 4,4 до 5.

"Після землетрусу громадяни в паніці залишили свої будинки та робочі місця", - йдеться в повідомленні.

Про руйнування, загиблих і постраждалих наразі інформації немає, але уряд почав перевірку на місцях.

Нагадаємо, що два роки тому у Туреччині землетруси зруйнували 118 тисяч будівель.