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У Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 бали

23 квітня 2025, 14:47
У Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 бали
Епіцентр землетрусу знаходився на глибині майже 7 км у Мармуровому морі.

Сьогодні, 23 квітня, в столиці Туреччині Стамбулі стався сильний землетрус. 

В епіцентрі сила підземних поштовхів сягнула магнітуди 6,2, повідомляє агенство Аnadolu.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині майже 7 кілометрів в Мармуровому морі, у районі Сіліврі за 44 кілометри від Стамбулу.

було зафіксовано кілька афтершоків магнітудою від 4,4 до 5.

"Після землетрусу громадяни в паніці залишили свої будинки та робочі місця", - йдеться в повідомленні.

Про руйнування, загиблих і постраждалих наразі інформації немає, але уряд почав перевірку на місцях.

Нагадаємо, що два роки тому у Туреччині землетруси зруйнували 118 тисяч будівель.

 

ТуреччиназемлетрусСтамбул

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