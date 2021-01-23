У Станиці Луганській прикордонники виявили схованку з ручними гранатами

Військовослужбовці Держприкордонслужби України, що діють у складі Об'єднаних сил на Донбасі, виявили схованку з ручними гранатами в Станиці Луганській.

Як повідомляє в суботу Адміністрація Держприкордонслужби, в п'ятницю під час проведення оперативних заходів прикордонники Луганського загону спільно з працівниками вибухо-технічної служби ГУ НП в Луганській області та співробітниками СБУ провели обшуки за місцем проживання одного з місцевих жителів смт Станиця Луганська. ...У підвальному приміщенні, в дерев'яному ящику, виявлено пакет з боєприпасами: майже 30 ручних гранат Ф-1, а також три запали УЗРГМ, і один РПГ-18.

За цим фактом на адресу Станично-Луганського ГУ НП направлено повідомлення про кримінальний злочин за ст.263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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