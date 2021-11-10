У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з економіки Американських вчених відзначили нагородою за внесок в аналіз економіки праці

Нобелівська премія з економічних наук 2021 року присуджена однією половиною Девіду Карду, а другою половиною - спільно Джошуа Д. Ангрісту і Гвідо В. Імбенсу.

Девід Кард, Джошуа Ангріст, Гвідо Імбенс ОФІЦІЙНА СТОРІНКА ПРЕМІЇ В TWITTER

Про це повідомляється на офіційній сторінці премії в Twitter, зазначає "Економічна правда". Американських вчених відзначили нагородою за внесок в аналіз економіки праці. Карду премію вручили за "емпіричний внесок в економіку праці", Ангрісту та Імбенсу - "за їхній методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків". Премія з економіки формально не входить в число нобелівських номінацій і вручається в пам'ять про засновника премії Альфреда Нобеля. Вручення нагороди відбудеться 10 грудня в онлайн-форматі. Нагадаємо, що лауреатами Нобелівської премії з хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан "за розвиток асиметричного органокаталізу".

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