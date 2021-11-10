Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з економіки

Американських вчених відзначили нагородою за внесок в аналіз економіки праці
Нобелівська премія з економічних наук 2021 року присуджена однією половиною Девіду Карду, а другою половиною - спільно Джошуа Д. Ангрісту і Гвідо В. Імбенсу.
У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з економіки Девід Кард, Джошуа Ангріст, Гвідо Імбенс ОФІЦІЙНА СТОРІНКА ПРЕМІЇ В TWITTER

Про це повідомляється на офіційній сторінці премії в Twitter, зазначає "Економічна правда".

Американських вчених відзначили нагородою за внесок в аналіз економіки праці.

Карду премію вручили за "емпіричний внесок в економіку праці", Ангрісту та Імбенсу - "за їхній методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків".

Премія з економіки формально не входить в число нобелівських номінацій і вручається в пам'ять про засновника премії Альфреда Нобеля. Вручення нагороди відбудеться 10 грудня в онлайн-форматі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 10 2021 14:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.