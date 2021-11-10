БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНобелівська премія з економічних наук 2021 року присуджена однією половиною Девіду Карду, а другою половиною - спільно Джошуа Д. Ангрісту і Гвідо В. Імбенсу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з економіки
Американських вчених відзначили нагородою за внесок в аналіз економіки праці
Девід Кард, Джошуа Ангріст, Гвідо Імбенс ОФІЦІЙНА СТОРІНКА ПРЕМІЇ В TWITTER
Про це повідомляється на офіційній сторінці премії в Twitter, зазначає "Економічна правда".
Американських вчених відзначили нагородою за внесок в аналіз економіки праці.
Карду премію вручили за "емпіричний внесок в економіку праці", Ангрісту та Імбенсу - "за їхній методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків".
Премія з економіки формально не входить в число нобелівських номінацій і вручається в пам'ять про засновника премії Альфреда Нобеля. Вручення нагороди відбудеться 10 грудня в онлайн-форматі.
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11 10 2021 14:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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