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Оголосили переможців Нобелівської премії з хімії

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан "за розвиток асиметричного органокаталізу".
Оголосили переможців Нобелівської премії з хімії Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Твітер премії.

Як зазначається, Ліст та Макміллан розробили новий інструмент для молекулярного конструювання – органокаталіз. Це дуже вплинуло на фармацевтичні дослідження, а також допомогло зробити хімію екологічнішою.

Дослідники довгий час вважали, що існує лише два види каталізаторів: метали та ферменти. Незалежно один від одного, цьогорічні лауреати Нобелівської премії з хімії розробили третій тип - асиметричний органокаталіз, який спирається на невеликі органічні молекули.

Чимало сфер науки і досліджень залежать від здатності хіміків створювати молекули, здатні утворювати еластичні й міцні матеріали, накопичувати енергію або сповільнювати прогресування захворювань. Ця робота вимагає присутності каталізаторів - речовин, які контролюють і прискорюють проходження реакцій, не стаючи при цьому частиною кінцевого продукту. Наприклад, каталізатори в автомобілях перетворюють токсичні речовини у вихлопних газах на нешкідливі молекули.

"Ця концепція каталізу проста і геніальна, і факт в тому, що багато людей задавалися питанням, чому ми не думали про це раніше", - сказав Йоган Аквіст, голова Нобелівського комітету з хімії.

Нагадаємо, що лауреатами Нобелівської премії з фізики 2021 року стали Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також Джоджіо Парізі.

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06 10 2021 15:47
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