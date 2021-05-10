Оголосили переможців Нобелівської премії з фізики
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Твіттер премії.
"Королівська академія наук Швеції вирішила присудити Нобелівську премію з фізики 2021 р. Шюкуро Манабе, Клаусу Гассельманну та Джорджіо Паризі «за новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем»", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, японсько-американському кліматологу Манабе та німецькому вченому Гассельманну вручено премію "за фізичне моделювання клімату Землі, кількісну оцінку мінливості та надійне прогнозування глобального потепління".
Італійцю Паризі - "за відкриття взаємозв’язку безладу та флуктуацій у фізичних системах від атомного до планетарного масштабів".
Минулого року Нобелівську премію з фізики було присуджено Роджеру Пенроусу, Рейхарду Гензелю та Андреї Гез. Пенроус отримав Нобелівську премію "за відкриття того, що утворення чорних дір є надійним передбаченням загальної теорії відносності".
Гензель і Гез стали спільними лауреатами премії "за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики".
Як повідомляв Укрінформ, з 4 жовтня розпочався Нобелівський тиждень.
У понеділок було оголошено лауреатів Нобелівської премії. Цього року ними стали американський фізіолог Девід Джуліус і вірменсько-американський молекулярний біолог і невролог Ардем Патапутян "за відкриття рецепторів температури і дотику".
У середу стануть відомі лауреати з хімії, у четвер - з літератури. Лауреат премії з економіки у пам'ять про Альфреда Нобеля буде оголошений у столиці Швеції 11 жовтня.
У п’ятницю у норвезькій столиці Осло назвуть лауреата премії за сприяння встановленню миру.
Нагадаємо, що Нобелівську премію з медицини присудили дослідникам зі США Джуліусу та Патапутяну
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