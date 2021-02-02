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У Стокгольмі почнуть штрафувати за кинуті поза парковкою електросамокати

Стокгольм запровадить штрафи проти компаній-прокатів електросамокатів, якщо орендований транспорт будуть кидати у неналежному місці.
У Стокгольмі почнуть штрафувати за кинуті поза парковкою електросамокати Фото: ka7-tour.ru

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Local.

Останніми роками у багатьох містах Швеції почали працювати сервіси прокату електросамокатів, які можна використовувати за допомогою додатка. Водночас, виникли проблеми з тим, що люди після цього залишають їх просто посеред тротуару, створюючи незручності для інших.

Влада Стокгольма вирішила запровадити штрафи у розмірі 250 крон - приблизно 30 євро - щодо компаній-власників сервісу за кожен самокат, який муніципальним службам доведеться прибрати з дороги.

Ми хочемо, щоб електросамокати спрощували пересування вулицями Стокгольма, але зараз це часто створює протилежний ефект. Не має бути такого, що люди бояться перечепитися через самокат по дорозі до супермаркету", - заявив Даніель Хеллден, представник мерії, відповідальний за транспорті питання.

Один із сервісів прокату під назвою Voi зі свого боку вже анонсував жорсткішу політику, обіцяючи штрафи за паркування самокатів у неналежному місці - поки у форматі пілотного проєкту. Щоб запобігати самим ситуаціям, коли доходить до штрафу, користувачів тепер просять після завершення поїздки надіслати через додаток фото запаркованого самокату. 

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02 02 2021 15:58
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