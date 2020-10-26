Грузинський сервіс прокату електросамокатів розпочав роботу в Києві

З жовтня у центрі столиці почали працювати електричні самокати грузинського сервісу Scroll.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на AIN.UA.

Сервіс працює на базі партнерства з американською компанією Bird. Так, за допомогою їхнього додатку можна орендувати скутер за 4 гривні за хвилину. Розблокування коштує 10 гривень.

Безпосередньо на самокатах знаходяться також антисептик та інструкція. Наразі сервіс охоплює лише центральну частину Києва.

Окрім Scroll, у Києві вже працюють сервіси Kiwi та Bolt.

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