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Грузинський сервіс прокату електросамокатів розпочав роботу в Києві

З жовтня у центрі столиці почали працювати електричні самокати грузинського сервісу Scroll.
Грузинський сервіс прокату електросамокатів розпочав роботу в Києві Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на AIN.UA.

Сервіс працює на базі партнерства з американською компанією Bird. Так, за допомогою їхнього додатку можна орендувати скутер за 4 гривні за хвилину. Розблокування коштує 10 гривень. 

Безпосередньо на самокатах знаходяться також антисептик та інструкція. Наразі сервіс охоплює лише центральну частину Києва.

Окрім Scroll, у Києві вже працюють сервіси Kiwi та Bolt. 

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26 10 2020 15:29
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