НОВИНИЗ жовтня у центрі столиці почали працювати електричні самокати грузинського сервісу Scroll.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грузинський сервіс прокату електросамокатів розпочав роботу в Києві
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на AIN.UA.
Сервіс працює на базі партнерства з американською компанією Bird. Так, за допомогою їхнього додатку можна орендувати скутер за 4 гривні за хвилину. Розблокування коштує 10 гривень.
Безпосередньо на самокатах знаходяться також антисептик та інструкція. Наразі сервіс охоплює лише центральну частину Києва.
Окрім Scroll, у Києві вже працюють сервіси Kiwi та Bolt.
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