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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Український стартап представив «електробайк-важковаговик»

Вартість одного екземпляру Trike становить 3 799 доларів США
Український стартап Delfast представив трьохколісний електричний велосипед Trike з невеликим причепом для здійснення доставок.
Український стартап представив «електробайк-важковаговик» Фото: luxnet.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Максимальна швидкість завдяки електричному 750-ватному двигуну становить 34 кілометрів за годину, а запас ходу без підзарядки розпочинається від щонайменше 70 км і може сягати 110 км.

Зазначається, що велосипед зможе перевозити до 300 кг вантажу.

Вартість одного екземпляру Trike становить 3 799 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, український стартап Delfast представив новий електричний маунтинбайк Cross Dirt, що розганяється до 80 км/год.

До теми: у Чехії представили потужний електробайк із причепом

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16 10 2020 17:57
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