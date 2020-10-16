ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУкраїнський стартап Delfast представив трьохколісний електричний велосипед Trike з невеликим причепом для здійснення доставок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український стартап представив «електробайк-важковаговик»
Вартість одного екземпляру Trike становить 3 799 доларів США
Фото: luxnet.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.
Максимальна швидкість завдяки електричному 750-ватному двигуну становить 34 кілометрів за годину, а запас ходу без підзарядки розпочинається від щонайменше 70 км і може сягати 110 км.
Зазначається, що велосипед зможе перевозити до 300 кг вантажу.
Вартість одного екземпляру Trike становить 3 799 доларів США.
Як повідомляв Укрінформ, український стартап Delfast представив новий електричний маунтинбайк Cross Dirt, що розганяється до 80 км/год.
До теми: у Чехії представили потужний електробайк із причепом
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16 10 2020 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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