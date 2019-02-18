CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомунальне підприємство "Київський метрополітен" закрило станцію метрополітену "Майдан Незалежності" і перехід на "Хрещатик" через повідомлення про мінування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У столичному метро зачинили "Майдан Незалежності" та "Хрещатик"
Причина – анонімне повідомлення про мінування
Фото: mirmetro.net
"Увага! Станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" + пересадку закрито для пасажирів. Анонімне повідомлення про замінування. Правоохоронні органи проводять перевірку", - повідомила прес-служба метрополітену на своїй сторінці у Facebook.
Станом на 12:33 метрополітен повідомив, що станції перевірені і працюють у звичайному режимі.
"Вибухонебезпечних предметів не виявлено", – кажуть у метро.
Нагадаємо, що виставку "Квантовий стрибок Шевченка. Метро" зіпсували в Київському метрополітені.
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18 02 2019 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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