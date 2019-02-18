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У столичному метро зачинили "Майдан Незалежності" та "Хрещатик"

Причина – анонімне повідомлення про мінування
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрило станцію метрополітену "Майдан Незалежності" і перехід на "Хрещатик" через повідомлення про мінування.
У столичному метро зачинили "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" Фото: mirmetro.net

"Увага! Станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" + пересадку закрито для пасажирів. Анонімне повідомлення про замінування. Правоохоронні органи проводять перевірку", - повідомила прес-служба метрополітену на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 12:33 метрополітен повідомив, що станції перевірені і працюють у звичайному режимі.

"Вибухонебезпечних предметів не виявлено", – кажуть у метро.

Нагадаємо, що виставку "Квантовий стрибок Шевченка. Метро" зіпсували в Київському метрополітені.

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18 02 2019 12:35
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