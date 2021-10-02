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У столичному регіоні Греції запроваджують жорсткий локдаун до весни

Міцотакіс визнав, що наступні два місяці будуть вирішальними і що хвороба може швидко поширюватися, як пожежа
Аттика, найбільш густонаселений регіон Греції, у четвер запроваджує жорсткий локдаун, який триватиме до кінця лютого.
У столичному регіоні Греції запроваджують жорсткий локдаун до весни Фото: Google

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Це означає, що жоден роздрібний магазин, крім супермаркетів та пекарень, не буде працювати, і школи повернуться до дистанційного навчання.

Міцотакіс назвав дві причини для більшої кількості обмежень в столичному регіоні: збільшення кількості госпіталізацій хворих на коронавірус, що створює навантаження на національну систему охорони здоров'я та мутації вірусу, які роблять його більш заразним.

Він визнав, що наступні два місяці будуть вирішальними і що хвороба може швидко поширюватися, як пожежа. "Тепер ми повинні запобігти небезпеці", - сказав він.

Прем'єр-міністр не виключив додаткових заходів протягом двомісячного періоду.

Зростаюча кількість щеплень - Міцотакіс заявив, що незабаром вони досягнуть 500 000 - допоможе найбільш вразливим у боротьбі з хворобо, і це може призвести до відновлення звичного життя швидше, ніж очікувалося.

Міцотакіс знаходиться під тиском, щоб відкрити економіку, включаючи кафе та ресторани. Справа не тільки в тому, що цьогорічний туристичний сезон повинен бути набагато кращим, ніж під час катастрофічного 2020 року.

Є також питання щодо бюджету: уряд вже витратив 5,9 млрд. євро з 7,5 млрд. євро, які він виділив на підтримку бізнесу. Очікується, що кошти закінчаться до кінця березня.

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10 02 2021 10:01
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