У столиці Казахстану посилюється карантин
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Так, "з урахуванням збільшення зростання реєстрації випадків і високим рівнем захворюваності на коронавірусну інфекцію серед населення і перебування міста Нур-Султан у "червоній зоні" матриці оцінки епідеміологічної ситуації" Бейсенова постановила продовжити дотримання заборони на проведення і участь у масових заходах, не відвідувати об'єкти, чия діяльність не відновлена, а також обов'язково носити маски.
Згідно з постановою, час роботи торговельно-розважальних і торговельних центрів, а також торгових домів скорочується в будні дні до 17:00 з повною забороною діяльності у вихідні дні. Студенти столичних вузів і школярі, крім учнів випускних класів 9, 11 або 12 - переходять на дистанційний формат навчання. Діяльність ресторанів і кафе у будні дні буде дозволена з 07:00 до 22:00, у вихідні дні - заборонена. У вихідні об'єктам громадського харчування дозволена лише доставка і замовлення навинос.
Документом також передбачено перехід на дистанційну форму роботи не менше 80% адміністративного персоналу державних органів, державних підприємств та підприємств.
Нур-Султан з 10 березня перебуває в "червоній" зоні (підвищеного ризику) за темпами поширення коронавірусу. Станом на 29 березня в Нур-Султані зареєстровано 30 тис. 34 випадки зараження коронавірусом, щодня в місті виявляють понад 300 випадків.
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