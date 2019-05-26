У столиці Непалу прогриміли два вибухи, є загиблі

"Ми маємо три смертельні випадки внаслідок двох вибухів, причина яких розслідується"

Унаслідок двох вибухів у столиці Непалу Катманду три людини загинули і ще 6 зазнали поранень.

"Ми маємо три смертельні випадки внаслідок двох вибухів, причина яких розслідується", - сказали у місцевій поліції, повідомляє PressTV.

Як уточнюються, одна людина загинула під час вибуху в будинку у житловому районі Гаттекуло у самому центрі міста.

Другий вибух стався біля перукарні в районі Сукедара на околиці міста. Тут загинули дві людини.

Правоохоронці підозрюють, що за вибухи відповідальна група маоїстів.

Нагадаємо, що у Франції в центрі міста Ліон пролунав вибух. За повідомленням регіональної влади, вісім осіб отримали легкі поранення.