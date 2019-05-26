CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок двох вибухів у столиці Непалу Катманду три людини загинули і ще 6 зазнали поранень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У столиці Непалу прогриміли два вибухи, є загиблі
"Ми маємо три смертельні випадки внаслідок двох вибухів, причина яких розслідується"
Фото: presstv.com
"Ми маємо три смертельні випадки внаслідок двох вибухів, причина яких розслідується", - сказали у місцевій поліції, повідомляє PressTV.
Як уточнюються, одна людина загинула під час вибуху в будинку у житловому районі Гаттекуло у самому центрі міста.
Другий вибух стався біля перукарні в районі Сукедара на околиці міста. Тут загинули дві людини.
Правоохоронці підозрюють, що за вибухи відповідальна група маоїстів.
Нагадаємо, що у Франції в центрі міста Ліон пролунав вибух. За повідомленням регіональної влади, вісім осіб отримали легкі поранення.
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26 05 2019 19:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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