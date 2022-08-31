У столиці заклади громадського харчування зможуть працювати до 22:00

У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше ніж до 22:00.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У КМДА наголосили, що о 23:00 у столиці починає діяти комендантська година, якої потрібно дотримуватися неухильно, щоб не створювати конфліктних ситуацій із правоохоронцями і силами оборони й не наражати на небезпеку себе та інших городян.

Комендантська година у столиці діє з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, пересуватися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна лише під час повітряної тривоги – щоб дійти до найближчого укриття. Обов'язково слід мати із собою документи, що засвідчують особу.

Раніше повідомлялось, що в столиці вводять нові заборони на час повітряної тривоги.