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У столиці заклади громадського харчування зможуть працювати до 22:00

У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше ніж до 22:00.
У столиці заклади громадського харчування зможуть працювати до 22:00 Фото: liverpool.com.ua

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У КМДА наголосили, що о 23:00 у столиці починає діяти комендантська година, якої потрібно дотримуватися неухильно, щоб не створювати конфліктних ситуацій із правоохоронцями і силами оборони й не наражати на небезпеку себе та інших городян.

Комендантська година у столиці діє з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, пересуватися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна лише під час повітряної тривоги – щоб дійти до найближчого укриття. Обов'язково слід мати із собою документи, що засвідчують особу.

Раніше повідомлялось, що в столиці вводять нові заборони на час повітряної тривоги.

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31 08 2022 16:25
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