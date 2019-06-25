У Стрию кинули димові шашки на зустрічі Порошенка з громадськістю

У місті Стрий Львівської області спробували зірвати зустріч лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з громадськістю.

Провокатори кинули димові шашки під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити українську церкву.

"Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадськістю. Дві характерні речі: один з провокаторів російськомовний; шашки кинули під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити українську церкву. Реванш не пройде!", - повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

Раніше міністра освіти України Лілію Гриневич, яка зараз балотується до Верховної Ради за списком політичної партії "Українська стратегія", не пустили у львівську школу №7, де вона працювала вчителем біології в кінці 80-х - початку 90-х років.

Нагадаємо, що екс-президент назвав головних опонентів на виборах у Раду.