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У Стрию кинули димові шашки на зустрічі Порошенка з громадськістю

"Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадськістю"
У місті Стрий Львівської області спробували зірвати зустріч лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з громадськістю.
У Стрию кинули димові шашки на зустрічі Порошенка з громадськістю Фото: acebook.com/svyatoslav.tsegolko

Провокатори кинули димові шашки під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити українську церкву.

"Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадськістю. Дві характерні речі: один з провокаторів російськомовний; шашки кинули під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити українську церкву. Реванш не пройде!", -  повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

Раніше міністра освіти України Лілію Гриневич, яка зараз балотується до Верховної Ради за списком політичної партії "Українська стратегія", не пустили у львівську школу №7, де вона працювала вчителем біології в кінці 80-х - початку 90-х років.

Нагадаємо, що екс-президент назвав головних опонентів на виборах у Раду.

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25 06 2019 22:53
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