У Стрию кинули димові шашки на зустрічі Порошенка з громадськістю
Провокатори кинули димові шашки під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити українську церкву.
"Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадськістю. Дві характерні речі: один з провокаторів російськомовний; шашки кинули під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити українську церкву. Реванш не пройде!", - повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.
Раніше міністра освіти України Лілію Гриневич, яка зараз балотується до Верховної Ради за списком політичної партії "Українська стратегія", не пустили у львівську школу №7, де вона працювала вчителем біології в кінці 80-х - початку 90-х років.
Нагадаємо, що екс-президент назвав головних опонентів на виборах у Раду.
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