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У суботу на мосту Патона обмежено рух

У зв’язку з виконанням робіт з ремонту деформаційного шва на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту
У суботу рух транспорту по мосту Патона в Києві частково обмежено.
У суботу на мосту Патона обмежено рух Фото: novosti.kr.ua

"З 8:00 до 22:00 2 березня у зв’язку з виконанням робіт з ремонту деформаційного шва на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту по мосту в напрямку проспекту Соборності", - повідомляє прес-служба "Київавтодору".

"Київавтодор" просить водіїв обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, що Київська міська держадміністрація опублікувала проект розпорядження про затвердження розміру щомісячної компенсації пільговикам проїзду всіма видами громадського транспорту.

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02 03 2019 10:01
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