CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу рух транспорту по мосту Патона в Києві частково обмежено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У суботу на мосту Патона обмежено рух
У зв’язку з виконанням робіт з ремонту деформаційного шва на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту
Фото: novosti.kr.ua
"З 8:00 до 22:00 2 березня у зв’язку з виконанням робіт з ремонту деформаційного шва на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту по мосту в напрямку проспекту Соборності", - повідомляє прес-служба "Київавтодору".
"Київавтодор" просить водіїв обирати інші маршрути руху.
Нагадаємо, що Київська міська держадміністрація опублікувала проект розпорядження про затвердження розміру щомісячної компенсації пільговикам проїзду всіма видами громадського транспорту.
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02 03 2019 10:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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