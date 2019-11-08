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У суботу в Москві затримали понад 250 осіб

У Санкт-Петербурзі затримали 79 осіб, не менше 3 залишилися на ніч
10 серпня під час акцій за чесні вибори в чотирьох містах Росії поліція затримала 341 людину, з них у Москві 256.
У суботу в Москві затримали понад 250 осіб Фото: EPA/UPG

Не менше 5 осіб у Москві залишили у відділенні поліції на ніч, повідомляє УП.

У Санкт-Петербурзі затримали 79 осіб, не менше 3 залишилися на ніч. У Ростові-на-Дону затримали 13 осіб, в Брянську і Сиктивкарі – по 2.

У Петербурзі в відділі поліції №19 побили учасницю руху "Весна" Світлану Уткіну. Їй викликали швидку. Також відомо про ще одного постраждалого від поліцейських у цьому відділі поліції.

У Москві до затриманих не пускали адвокатів у відділи поліції "Хамовники", "Академічний", "Таганський", "Очаково-Матвіївський".

У Петербурзі в відділі поліції № 19 затриманим не давали пити воду і користуватися туалетом. У відділі поліції № 74 у затриманих силою намагалися забрати паспорти.

Крім того, ще до акції після затримання опинився в реанімації телережисер Дмитро Васильєв, хворий на діабет.

Про затримання Васильєва стало відомо близько сьомої години вечора в п'ятницю, напередодні акції. За даними адвоката ОВД-Инфо, він може стати тринадцятим фігурантом кримінальної справи про "масові заворушення". До половини шостої ранку його допитували в Слідчому комітеті по цій справі. Після допиту Васильєва залишили в ізоляторі тимчасового тримання.

Васильєву заборонили взяти з собою в камеру інсулін і глюкометр. О другій годині дня 10 серпня Васильєва госпіталізували через високий рівень цукру в крові. Пізніше стало відомо, що Васильєв перебуває в реанімації.

Нагадаємо, що у центрі російської столиці, Москви, після узгодженого мітингу на проспекті Сахарова почали затримувати людей.

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