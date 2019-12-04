ПОЛІТИКА НОВИНИПісля військового перевороту міністр оборони Судану Авад Мухамед Ахмед ібн Ауф проголосив себе главою країни і заявив, що очолить військову раду до проведення президентських виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Судані глава Міноборони проголосив себе керівником країни
Ауф заявив, що вибори глави держави відбудуться у 2021 році, що викликало різку критику Держдепартаменту США
Фото: picture alliance
Американська сторона закликала суданських військових провести як можна швидше демократичні вибори і передати владу цивільному уряду, повідомляє Reuters.
Держдеп також нагадав, що Ауф у 2007 році був внесений у санкційний список через зв'язки з Іраном. Також його підозрюють в участі у етнічних чистках під час конфлікту в північному Дарфурі.
До того як Ауф оголосив про повалення режиму президента Омара аль-Башира, який правив Суданом 30 років, він також займав посаду першого віце-президента.
Нагадаємо, президент Судану, Омар Хасан аль-Башир, який правив країною 30 років, пішов у відставку на тлі масових протестів у країні.
Аль-Башир склав повноваження на вимогу військових.
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