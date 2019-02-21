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У Сумах поліція накрила штаб БПП. У прокуратурі кажуть, що незаконно

Після втручання працівників прокуратури двох затриманих громадян звільнили
У Сумах прокуратура почала кримінальне провадження за фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції.
У Сумах поліція накрила штаб БПП. У прокуратурі кажуть, що незаконно Блок Петра Порошенка

21 лютого на лінію "102" від невстановленої особи надійшло повідомлення про нібито незаконне використання приміщення в будинку по просп. Курський у Сумах. Співробітники поліції прибули за адресою і з’ясували, що там знаходиться офіс однієї з політичних партій, повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

За інформацією джерел "Української Правди" у прокуратурі, це офіс партії "Блоку Петра Порошенка".

"Без будь-яких законних підстав правоохоронці затримали двох присутніх там осіб та доставили їх до відділку поліції, при цьому безпідставно застосувавши до затриманих спеціальні засоби (наручники). Саме приміщення охоронці порядку без жодних відповідних дозволів опечатали", - зазначають у прокуратурі.

Після втручання працівників прокуратури двох затриманих громадян звільнили.

"За фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції розпочато кримінальне провадження. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ст. 170 (перешкоджання законній діяльності політичних партій) та ч. 1 ст. 371 (завідомо незаконні затримання) КК", - додають у прокуратурі.

Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що ніхто не може передбачити результатів майбутніх виборів, і це є його досягненням.

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21 02 2019 21:47
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