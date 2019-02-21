У Сумах поліція накрила штаб БПП. У прокуратурі кажуть, що незаконно
21 лютого на лінію "102" від невстановленої особи надійшло повідомлення про нібито незаконне використання приміщення в будинку по просп. Курський у Сумах. Співробітники поліції прибули за адресою і з’ясували, що там знаходиться офіс однієї з політичних партій, повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.
За інформацією джерел "Української Правди" у прокуратурі, це офіс партії "Блоку Петра Порошенка".
"Без будь-яких законних підстав правоохоронці затримали двох присутніх там осіб та доставили їх до відділку поліції, при цьому безпідставно застосувавши до затриманих спеціальні засоби (наручники). Саме приміщення охоронці порядку без жодних відповідних дозволів опечатали", - зазначають у прокуратурі.
Після втручання працівників прокуратури двох затриманих громадян звільнили.
"За фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції розпочато кримінальне провадження. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ст. 170 (перешкоджання законній діяльності політичних партій) та ч. 1 ст. 371 (завідомо незаконні затримання) КК", - додають у прокуратурі.
Тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що ніхто не може передбачити результатів майбутніх виборів, і це є його досягненням.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"