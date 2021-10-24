CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Австрії у супермаркетах Billa почали продавати котлети для бургерів, які майже на 40% складаються з перероблених личинок жуків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У супермаркетах Австрії з’явилися бургери з хробаків
Це була захоплива новаторська робота. Комахи ідеально підходять для обробки. Вони мають тонкий горіховий присмак і в перемеленому вигляді можуть бути легко інтегровані у популярні рецепти
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Австрії.
Котлета бренду "Eat For Future" ("Їж задля майбутнього") виготовляється віденським підприємством ZIRP Insects. Вона на 38% складається з перемелених личинок жука Alphitobius diaperinus (відомих як "борошняні хробаки", експерти вважають їх особливо перспективним джерелом екологічно чистого тваринного білка). Ще 29% складу - шампіньйони, 9% - гороховий протеїн.
Вакуумна упаковка з двома котлетами для бургерів вагою 200 грамів коштує 5,99 євро.
Підприємство ZIRP Insects, яке має намір розвивати лінійку продукції під брендом "Eat For Future", витратило на розробку котлети з хробаків близько 2 років.
"Це була захоплива новаторська робота. Комахи ідеально підходять для обробки. Вони мають тонкий горіховий присмак і в перемеленому вигляді можуть бути легко інтегровані у популярні рецепти", - заявив засновник і гендиректор ZIRP Insects Крістоф Томанн.
Як стверджують у компанії, у поєднанні з шампіньйонами та гороховим протеїном за спеціальною рецептурою утворюється смак, подібний до м’яса, але не на 100%.
Слід зазначити, що випуск таких котлет стало можливим після того, як у травні на рівні ЄС було схвалено використання борошняних хробаків для виробництва харчових продуктів. Зараз розглядається аналогічне питання щодо деяких інших комах.
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