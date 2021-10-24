Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У супермаркетах Австрії з’явилися бургери з хробаків

Це була захоплива новаторська робота. Комахи ідеально підходять для обробки. Вони мають тонкий горіховий присмак і в перемеленому вигляді можуть бути легко інтегровані у популярні рецепти
В Австрії у супермаркетах Billa почали продавати котлети для бургерів, які майже на 40% складаються з перероблених личинок жуків.
У супермаркетах Австрії з’явилися бургери з хробаків Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Австрії.
 
Котлета бренду "Eat For Future" ("Їж задля майбутнього") виготовляється віденським підприємством ZIRP Insects. Вона на 38% складається з перемелених личинок жука Alphitobius diaperinus (відомих як "борошняні хробаки", експерти вважають їх особливо перспективним джерелом екологічно чистого тваринного білка). Ще 29% складу - шампіньйони, 9% - гороховий протеїн.
 
Вакуумна упаковка з двома котлетами для бургерів вагою 200 грамів коштує 5,99 євро.
 
Підприємство ZIRP Insects, яке має намір розвивати лінійку продукції під брендом "Eat For Future", витратило на розробку котлети з хробаків близько 2 років.
 
"Це була захоплива новаторська робота. Комахи ідеально підходять для обробки. Вони мають тонкий горіховий присмак і в перемеленому вигляді можуть бути легко інтегровані у популярні рецепти", - заявив засновник і гендиректор ZIRP Insects Крістоф Томанн.
 
Як стверджують у компанії, у поєднанні з шампіньйонами та гороховим протеїном за спеціальною рецептурою утворюється смак, подібний до м’яса, але не на 100%.
 
Слід зазначити, що випуск таких котлет стало можливим після того, як у травні на рівні ЄС було схвалено використання борошняних хробаків для виробництва харчових продуктів. Зараз розглядається аналогічне питання щодо деяких інших комах.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 10 2021 11:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.