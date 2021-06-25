Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

У світі під час пандемії зросло вживання канабісу – ООН

Згідно з опитуваннями медичних працівників у 77 країнах, 42% респондентів заявили, що вживання канабісу збільшилося
У 2020 році близько 275 мільйонів осіб у всьому світі вживали наркотичні речовини з немедичною метою.
У світі під час пандемії зросло вживання канабісу – ООН Фото: з відкритих джерел
Як повідомляє Укрінформ з посиланням на АР, про це йдеться у Всесвітній доповіді про наркотики, опублікованій Управлінням ООН з наркотиків і злочинності.
 
Звіт також свідчить про те, що в багатьох країнах під час пандемії коронавірусу спостерігалося зростання вживання канабісу. Згідно з опитуваннями медичних працівників у 77 країнах, 42% респондентів заявили, що вживання канабісу збільшилося. У той самий період спостерігалося зростання немедичного використання фармацевтичних препаратів.
 
За останніми глобальними оцінками, близько 5,5% людей у ​​віці від 15 до 64 років вживали наркотики минулого року принаймні один раз, а 36,3 мільйона осіб, або 13% від загальної кількості людей, які вживають наркотики, страждають розладами, пов'язаними з вживанням наркотичних речовин.
 
Згідно зі звітом, у всьому світі понад 11 мільйонів людей вживають ін'єкційні наркотики, половина з яких живе з гепатитом С.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 06 2021 10:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.