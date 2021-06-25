ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ 2020 році близько 275 мільйонів осіб у всьому світі вживали наркотичні речовини з немедичною метою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі під час пандемії зросло вживання канабісу – ООН
Згідно з опитуваннями медичних працівників у 77 країнах, 42% респондентів заявили, що вживання канабісу збільшилося
Фото: з відкритих джерел
Як повідомляє Укрінформ з посиланням на АР, про це йдеться у Всесвітній доповіді про наркотики, опублікованій Управлінням ООН з наркотиків і злочинності.
Звіт також свідчить про те, що в багатьох країнах під час пандемії коронавірусу спостерігалося зростання вживання канабісу. Згідно з опитуваннями медичних працівників у 77 країнах, 42% респондентів заявили, що вживання канабісу збільшилося. У той самий період спостерігалося зростання немедичного використання фармацевтичних препаратів.
За останніми глобальними оцінками, близько 5,5% людей у віці від 15 до 64 років вживали наркотики минулого року принаймні один раз, а 36,3 мільйона осіб, або 13% від загальної кількості людей, які вживають наркотики, страждають розладами, пов'язаними з вживанням наркотичних речовин.
Згідно зі звітом, у всьому світі понад 11 мільйонів людей вживають ін'єкційні наркотики, половина з яких живе з гепатитом С.
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25 06 2021 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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