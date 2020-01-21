Канабіс не здатний полегшувати біль при онкозахворюваннях — дослідження
Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі BMJ,передає "Громадське".
Вчені залучили до дослідження майже 1500 хворих на рак пацієнтів у Великій Британії та Європі. Науковці порівнювали рівні болю у хворих раком, які отримували дози канабісу, і тих, хто отримував замість нього плацебо.
Такий аналіз не виявив змін у середній інтенсивності болю між двома групами.
«Цей системний огляд надає переконливі докази того, що канабіноїди не відіграють ніякої ролі в полегшенні болю, пов'язаного з раком», — стверджують вчені.
Також вони зазначають, що в деяких випадках вживання канабісу викликало у пацієнтів побічні ефекти, такі як запаморочення, нудота, втома та сонливість.
Нагадаємо, що об’єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор", очолюване екс-секретарем РНБО Олександром Турчиновим, виступило проти законопроекту № 10313, який пропонує легалізувати медичний канабіс.
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