Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Канабіс не здатний полегшувати біль при онкозахворюваннях — дослідження

«Цей системний огляд надає переконливі докази того, що канабіноїди не відіграють ніякої ролі в полегшенні болю, пов'язаного з раком»
Європейські вчені стверджують, що канабіс не можна рекомендувати для полегшення болі, викликаної онкозахворюваннями.
Канабіс не здатний полегшувати біль при онкозахворюваннях — дослідження Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі BMJ,передає "Громадське".

Вчені залучили до дослідження майже 1500 хворих на рак пацієнтів у Великій Британії та Європі. Науковці порівнювали рівні болю у хворих раком, які отримували дози канабісу, і тих, хто отримував замість нього плацебо.

Такий аналіз не виявив змін у середній інтенсивності болю між двома групами.

«Цей системний огляд надає переконливі докази того, що канабіноїди не відіграють ніякої ролі в полегшенні болю, пов'язаного з раком», — стверджують вчені.

Також вони зазначають, що в деяких випадках вживання канабісу викликало у пацієнтів побічні ефекти, такі як запаморочення, нудота, втома та сонливість.

Нагадаємо, що об’єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор", очолюване екс-секретарем РНБО Олександром Турчиновим, виступило проти законопроекту № 10313, який пропонує легалізувати медичний канабіс.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 01 2020 17:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як сільський староста в Дніпропетровській області скористався децентралізацією влади

Як сільський староста в Дніпропетровській області скористався децентралізацією влади

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.