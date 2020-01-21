Канабіс не здатний полегшувати біль при онкозахворюваннях — дослідження

«Цей системний огляд надає переконливі докази того, що канабіноїди не відіграють ніякої ролі в полегшенні болю, пов'язаного з раком»

Європейські вчені стверджують, що канабіс не можна рекомендувати для полегшення болі, викликаної онкозахворюваннями.

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі BMJ,передає "Громадське".

Вчені залучили до дослідження майже 1500 хворих на рак пацієнтів у Великій Британії та Європі. Науковці порівнювали рівні болю у хворих раком, які отримували дози канабісу, і тих, хто отримував замість нього плацебо.

Такий аналіз не виявив змін у середній інтенсивності болю між двома групами.

«Цей системний огляд надає переконливі докази того, що канабіноїди не відіграють ніякої ролі в полегшенні болю, пов'язаного з раком», — стверджують вчені.

Також вони зазначають, що в деяких випадках вживання канабісу викликало у пацієнтів побічні ефекти, такі як запаморочення, нудота, втома та сонливість.

Нагадаємо, що об’єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор", очолюване екс-секретарем РНБО Олександром Турчиновим, виступило проти законопроекту № 10313, який пропонує легалізувати медичний канабіс.