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Турчинов і його "Собор" виступили проти легалізації канабісу

На їхню думку, "право людини на життя включає в себе і свободу від наркотичної залежності"
Об’єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор", очолюване екс-секретарем РНБО Олександром Турчиновим, виступило проти законопроекту № 10313, який пропонує легалізувати медичний канабіс.
Турчинов і його "Собор" виступили проти легалізації канабісу Олександр Турчинов. Фото: rbc

Звернення до спікера Андрія Парубія та народних депутатів оприлюднив 4 липня сам Турчинов у Twitter, повідомляє УП.

На думку авторів звернення, прийняття вказаного закону "сприятиме поширенню наркоманії у суспільстві".

"Посилання на право людини на життя у назві та в пояснювальній записці до законопроекту, спрямованого на легалізацію, культивування та обіг наркотичних засобів, видається блюзнірством", – вважають підписанти.

На їхню думку, "право людини на життя включає в себе і свободу від наркотичної залежності".

"На наше глибоке переконання, вищевказаний законопроект у випадку його ухвалення призведе до стрімкого зростання і поширення наркоманії, зокрема у молодіжному середовищі, через доступність коноплі та продуктів з неї, зростання прибутків наркоторговців та вкрай негативних наслідків для всього українського суспільства", - йдеться також у зверненні.

Додамо, що Верховна Рада втретє не розглянула законопроект про легалізацію медичного канабісу. Документ застряг у комітеті парламенту.

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04 07 2019 14:32
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