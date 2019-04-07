Турчинов і його "Собор" виступили проти легалізації канабісу
Звернення до спікера Андрія Парубія та народних депутатів оприлюднив 4 липня сам Турчинов у Twitter, повідомляє УП.
На думку авторів звернення, прийняття вказаного закону "сприятиме поширенню наркоманії у суспільстві".
"Посилання на право людини на життя у назві та в пояснювальній записці до законопроекту, спрямованого на легалізацію, культивування та обіг наркотичних засобів, видається блюзнірством", – вважають підписанти.
На їхню думку, "право людини на життя включає в себе і свободу від наркотичної залежності".
"На наше глибоке переконання, вищевказаний законопроект у випадку його ухвалення призведе до стрімкого зростання і поширення наркоманії, зокрема у молодіжному середовищі, через доступність коноплі та продуктів з неї, зростання прибутків наркоторговців та вкрай негативних наслідків для всього українського суспільства", - йдеться також у зверненні.
Додамо, що Верховна Рада втретє не розглянула законопроект про легалізацію медичного канабісу. Документ застряг у комітеті парламенту.
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