НОВИНИВерховна Рада втретє не розглянула законопроект про легалізацію медичного канабісу. Документ застряг у комітеті парламенту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Законопроект про легалізацію медичного канабісу застряг у комітеті Ради
Це вже втретє, коли парламентарі не почали розгляд законопроекту
Фото: cannabiscopywriter.com
Згідно з даними парламенту, наразі документ надійшов на розгляд комітету, але депутати 6 червня знову його не розглянули, йдеться на сайті Ради.
Це вже втретє, коли парламентарі не почали розгляд законопроекту, 28 і 30 травня розгляду не було через відсутність кворуму.
Нагадаємо, 6 червня під Радою влаштували мітинг із вимогою розглянути законопроект про легалізацію медичного канабісу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 06 2019 22:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені