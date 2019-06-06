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Законопроект про легалізацію медичного канабісу застряг у комітеті Ради

Це вже втретє, коли парламентарі не почали розгляд законопроекту
Верховна Рада втретє не розглянула законопроект про легалізацію медичного канабісу. Документ застряг у комітеті парламенту.
Законопроект про легалізацію медичного канабісу застряг у комітеті Ради Фото: cannabiscopywriter.com

Згідно з даними парламенту, наразі документ надійшов на розгляд комітету, але депутати 6 червня знову його не розглянули, йдеться на сайті Ради.

Це вже втретє, коли парламентарі не почали розгляд законопроекту, 28 і 30 травня розгляду не було через відсутність кворуму.

Нагадаємо, 6 червня під Радою влаштували мітинг із вимогою розглянути законопроект про легалізацію медичного канабісу. 

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06 06 2019 22:51
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