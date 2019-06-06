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"Мій депутат зупинить біль?": під Радою влаштували акцію за легалізацію медичного канабісу

"Коноплі – це наркотичний засіб, він викликає звикання навіть менше, ніж звичайна кава"
Під будівлею Верховної Ради люди вийшли на акцію за легалізацію медичного канабісу.
"Мій депутат зупинить біль?": під Радою влаштували акцію за легалізацію медичного канабісу Фото: avidabloga.com

Сьогодні, 6 червня, у парламенті мають розглянути відповідний законопроект. Це вже третє засідання, на якому парламент має розглянути законопроект. 28 і 30 травня розгляду не було через відсутність кворуму, повідомляє "Громадське".

"Коноплі – це наркотичний засіб, він викликає звикання навіть менше, ніж звичайна кава. В медицині це хороший природний засіб для припинення болю, наприклад, хворих на рак. У людей, які страждають на епілепсію, може зменшитися частота судомів. Ми маємо приєднатися до розвинених країн як Канада, США, Ізраїль, Норвегія та пів Європи і дозволити медичну марихуану", - зазначив один з учасників акції.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин одноголосно прийняв рішення зареєструвати запропонований неурядовими організаціями законопроект про легалізацію медичного використання каннабісу.

У березні петиція на сайті Верховної Ради з вимогою узаконити використання каннабісу в медичних і наукових цілях набрала 25 тисяч підписів.

Раніше в.о міністра міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці детально пояснила, чому канабіс ефективний в медицині і при яких захворюваннях він застосовується.

 
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06 06 2019 10:59
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